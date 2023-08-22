Комунальні служби столиці України розпочали підготовку до "параду" знищеної російської техніки.

І хоча масові заходи у Києві з нагоди Дня Незалежності з великим скупчення людей проводитися не будуть, у приватному порядку ніхто не забороняє завітати на виставку понівеченої техніки. Це буде своєрідний парад того, що ворога можна і потрібно бити, якою б він технікою не володів.

Практично "парад" розбитих примірників “нетаналогов” розпочався, хоча офіційного відкриття виставки ще не було. Організатори символічної експозиції навмисне поставили завдання перевізникам везти магістральними тягачами побиті ворожі машини на відкритих напівпричепах.

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Таким чином, вже по дорозі десятки тисяч жителів міста мали змогу не тільки побачити доставку техніки на Хрещатик, але й зафільмувати процес на свої гаджети.

Це той випадок, коли у період воєнного стану таке перевезення воєнної техніки фотографувати та знімати на відео не забороняється, чим і скористалися жителі та гості міста.

"Парад буде досить масштабним. Але не зовсім таким, яким його уявляли у кремлі. Натомість тепер його саме таким побачать у всьому світі", – сказав у коментарі BBC News радник міністра оборони Олексій Копитько.

Протягом учорашнього дня на Хрещатик завезли й розвантажили потужними автокранами добрих два десятки одиниць воєнної техніки росіян.

За процесом розвантаження спостерігали сотні киян, яким після встановлення машин у "парадну лінійку" не заборонялося підходити до техніки, розглядати її у деталях та фотографувати.