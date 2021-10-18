Необычный автомобиль выставлен на торги в Великобритании: старенькому хэтчбеку укоротили габариты во всех измерениях, но он все еще способен ездить и вмещает двух взрослых.

Это похоже на карикатуру автомобиля, чью-то искусную работу в фоторедакторе, но этот оранжевый микрокар существует на самом деле, а родился он обычным хэтчбеком Morris Mini 1000.

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Классический Mini образца 1959 года полностью оправдывал свое имя, даже по меркам тех лет. Автомобильчик со скромной длиной кузова в 3054 мм вмещал четырех взрослых. Очевидно, кому-то салон малолитражки показался слишком просторным, поэтому он стал двухместным, а вместе с тем были удалены лишние части кузова.

Судя по фото, автомобиль избавился от куска кузова между передней и задней оконными стойками. Не ясно, занижался крышу автомобиля, но дверь, видимо пришлось полностью переделывать.

В движение укороченный Mini приводит стандартный 998-кубовый моторчик мощностью 38 лошадиных сил.

Стартовая цена лота на момент публикации еще не объявлена, а торги на Car and Classic UK начнутся через два дня.

Фото: кастомный Morris Mini 1000 / Car and Classic UK