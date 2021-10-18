Незвичайний автомобіль виставлено на торги у Великобританії: старенькому хетчбеку вкоротили габарити у всіх вимірах, але він все ще здатен їздити та вміщує двох дорослих.

Це схоже на карикатуру автомобіля, чиюсь вправну роботу у фоторедакторі, але цей помаранчевий мікрокар існує насправді, а народився він звичайним хетчбеком Morris Mini 1000.

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Класичний Mini зразка 1959 року повністю виправдовував своє ім'я, навіть за мірками тих років. Автомобільчик зі скромною довжиною кузова у 3054 мм вміщував чотирьох дорослих. Очевидно, комусь салон малолітражки видався занадто просторим, тому він став двомісним, а разом з тим було видалено зайві частини кузову.

Судячи з фото, автомобіль позбувся шматка кузову між передньою та задньою віконними стійками. Не ясно, чи занижувався дах автомобіля, але двері, очевидно довелось повністю переробляти.

У рух вкорочений Mini призводить стандартний 998-кубовий моторчик потужністю 38 кінських сил.

Стартова ціна лота на момент публікації ще не оголошена, а торги на Car and Classic UK розпочнуться за два дні.

Фото: кастомний Morris Mini 1000 / Car and Classic UK