Британские энергетики восстали против популярного ныне класса автомобилей и предлагают существенно ограничить продажу внедорожников и кроссоверов.

Вслед за своими французскими коллегами, Британский центр энергетических исследований UKERC назвал кроссоверы крупнейшим экологическим злом на планете, после тяжелых грузовиков.

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Ежегодный отчет UKERC под названием "Обзор энергетической политики" называет популярность кроссоверов одной из главных причин роста уровня выбросов углекислого газа в транспортном секторе. Согласно мнению аналитиков, правительству следует принять срочные меры и ограничить продажу полноразмерных автомобилей.

Согласно данным исследовательского центра, за последний год рост выбросов CO₂ отмечался лишь в транспортном секторе. Пока внимание общественности было приковано к "революции электромобилей", с виду впустили факт стремительного роста количества внедорожников и вообще больших машин. В течение трех лет, с 2015-го по 2018-й, количество кроссоверов в Великобритании выросло с 13,5% до 21,2%, значится в отчете. В то время как продажи в сегменте SUV (внедорожники) превысили 20 процентов, доля батарейных машин (BEV) составляет всего 0,7 процента.

И подобная тенденция наблюдается практически во всех странах мира. Хуже чем кроссоверы в автомобильном секторе называют только грузовики. Международное энергетическое агентство подсчитало, что с 2010 года количество кроссоверов на дорогах увеличилось на 60 процентов. Они являются вторым крупнейшим источником углекислого года после энергетического сектора, обгоняя даже тяжелую промышленность и авиацию.

Ограничить продажу кроссоверов и больших машин также намерено правительство Франции. Со следующего года в стране изменится налоговое законодательство, и покупателям автомобилей,которые выбрасывают более 212 граммов углекислого газа на километр, придется платить 20 тысяч евро вместо нынешних 12,5.

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