Британські енергетики повстали проти популярного нині класу автомобілів і пропонують суттєво обмежити продаж позашляховиків та кросоверів.

Слідом за своїми французькими колегами, Британський центр енергетичних досліджень UKERC назвав кросовери найбільшим екологічним злом на планеті, після важких вантажівок.

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Щорічний звіт UKERC під назвою “Огляд енергетичної політики” називає популярність кросоверів однією з головних причин зростання рівня викидів вуглекислого газу в транспортному секторі. На думку аналітиків, уряду слід вжити негайних заходів і обмежити продаж повнорозмірних автомобілів.

За даними дослідницького центру, за останній рік зростання викидів CO₂ відзначалось лише в транспортному секторі. Поки увага громадськості була прикута до “революції електромобілів”, з виду впустили факт стрімкого зростання кількості позашляховиків та взагалі великих машин. Протягом трьох років, з 2015-го по 2018-й, кількість кросоверів у Британії зросла з 13,5% до 21,2%, значиться у звіті. У той час як продажі в сегменті SUV (позашляховики) перевищили 20 відсотків, частка батарейних машин (BEV) становить всього 0,7 відсотка.

І подібна тенденція спостерігається практично у всіх країнах світу. Гіршими за кросовери в автомобільному секторі називають тільки вантажівки. Міжнародне енергетичне агентство підрахувало, що з 2010 року кількість кросоверів на дорогах збільшилася на 60 відсотків. Вони є другим найбільшим джерелом вуглекислого року після енергетичного сектора, обганяючи навіть важку промисловість і авіацію.

Обмежити продаж кросоверів і великих машин також має намір уряд Франції. З наступного року в країні зміниться податкове законодавство, і покупцям автомобілів, що викидають більше 212 грамів вуглекислого газу на кілометр, доведеться платити 20 тисяч євро замість нинішніх 12,5.

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