Новая модель для Европы закрепит слияние между Fiat Chrysler и Groupe PSA.

Название кроссовера пока неизвестно, а обозначение A-UV используется условно, по аналогии с Mercedes A-Class, поскольку будущий автомобиль будет наименьшим в линейке Jeep. Еще не названный utility vehicle (UV) будет производиться FCA в Польше на платформе Groupe PSA CMP.

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Начало производства запланировано на ноябрь 2022 года. Завод в городе Тыхы получит 755 миллионов польских злотых или около 165 миллионов евро, по текущему курсу обмена, для производства A-UV и еще двух кроссоверов A-сегмента от марок Alfa Romeo и Fiat. Automotive News Europe сообщает, что Jeep сначала предложит новинку с двигателем внутреннего сгорания, а примерно через пять месяцев выпустит батарейную версию этой модели.

Платформа Groupe PSA CMP сейчас используется для нескольких моделей альянса, а прежде всего – Peugeot 2008. Субкомпактный кроссовер доступен с трехцилиндровым турбомотором объемом 1,2 литра, а также 1,5-литровым турбодизелем с четырьмя цилиндрами, подключенным к шестиступенчатой ​​”механике” или восьмиступенчатому автомату.

Базовым является 100-сильный мотор PureTech 100. Этот двигатель также доступен с мощностью 130 лошадиных сил. Дизель предлагает отдачу в 110 и 130 сил. Существует также электрическая версия e-2008, с аккумулятором на 50 киловатт-часов и 136-сильным электродвигателем, встроенным в переднюю ось. Электрическая версия имеет запас хода примерно 310 километров.

Фото: неофициальные рендеры будущего Jeep / Kleber Silva