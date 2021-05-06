Нова модель для Європи закріпить злиття між Fiat Chrysler та Groupe PSA.

Назва кросовера поки невідома, а позначення A-UV використовується умовно, за аналогією з Mercedes A-Class, оскільки майбутній автомобіль буде найменшим в лінійці Jeep. Ще не названий utility vehicle (UV) буде вироблятися FCA у Польщі на платформі Groupe PSA CMP.

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Початок виробництва запланований на листопад 2022 року. Завод у місті Тихи отримає 755 мільйонів польських злотих або близько 165 мільйонів євро, за поточним курсом обміну, для виробництва A-UV та ще двох кросоверів A-сегменту від марок Alfa Romeo та Fiat. Automotive News Europe повідомляє, що Jeep спочатку запропонує новинку з двигуном внутрішнього згоряння, а приблизно через п'ять місяців випустить батарейну версію цієї моделі.

Платформа Groupe PSA CMP зараз використовується для кількох моделей альянсу, а перш за все – Peugeot 2008. Субкомпактний кросовер доступний з трициліндровими турбомоторами об'ємом 1,2 літра, а також 1,5-літровим турбодизелем з чотирма циліндрами, підключеним до шестиступінчастої “механіки” або восьмиступінчастого автомата.

Базовим є 100-сильний мотор PureTech 100. Цей двигун також доступний із потужністю 130 кінських сил. Дизель пропонує віддачу у 110 і 130 сил. Існує також електрична версія e-2008, з акумулятором на 50 кіловат-годин і 136-сильним електродвигуном, інтегрованим в передню вісь. Електрична версія має запас ходу приблизно 310 кілометрів.

Фото: неофіційні рендери майбутнього Jeep / Kleber Silva