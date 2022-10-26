Opel впервые выпустил кроссовер в модификации GSe, совмещающий динамику спортивного автомобиля с электроприводом.

Вслед за Astra GSe и Astra Sports Tourer GSe появляется следующая динамичная модель от нового электрифицированного суббренда Opel – новый Opel Grandland GSe.

«Новый Opel Grandland GSe очень динамичный, мощный и стильный. Мы уверены, что он привлечет клиентов, желающих не только электрификации своего кроссовера, но и спортивной езды», – сказал генеральный директор Opel Флориан Хюттль.

Кстати , что такое GSe в новых реалиях

Новый Grandland GSe совмещает в себе бензиновый турбодвигатель на 1.6 л и два электродвигателя, по одному на каждой оси, суммарной мощностью до 221 кВт/300 л.с.

Гибридная силовая установка Plug-in позволяет Grandland GSe ехать исключительно на электротяге, при этом сохраняя полный привод, а также позволяет показывать лучший старт с места в своем классе. Разгон от 0 до 100 км/ч осуществляется за 6,1 секунды, как у спортивного автомобиля, а максимальная скорость достигает 235 км/ч (135 км/ч исключительно на электротяге).

В основе динамичного характера Opel Grandland GSe и в удовольствие от его вождения лежит уникальная калибровка подвески и руля, выполненная с немецкой точностью. Вместе с улучшенной подвеской McPherson спереди и многорычажной осью сзади наиболее спортивный кроссовер Opel имеет более прочные пружины и амортизаторы с технологией KONI FSD (Frequency Selective Damping), которая обеспечивает различные характеристики амортизации для управляемости и комфорта. Как следствие, Grandland GSe мгновенно и предсказуемо реагирует на каждое водительское действие, сохраняя типичную для Opel стабильность во время торможения, в поворотах и на автобане.

Внешний дизайн Grandland с лицом бренда Opel Vizor дополнительно подчеркивается фирменными элементами стиля GSe: 19-дюймовыми легкосплавными дисками, вдохновленными титулованной концепцией Manta GSe; уникальный задний диффузор; эмблема GSe на дверях багажника. Еще одна отличительная черта – Grandland GSe опционально доступен с черным капотом. Внутри установлены передние сиденья с сертификацией AGR и с украшением алькантарой, что является еще ярким доказательством совершенства Opel в разработке сидений.

Уже сейчас Новый Opel Grandland доступен для заказа в Украине. На нашем рынке новинка представлена в двух версиях: комплектация GL открывает мир данной модели, сначала предлагая все основные преимущества и достойный уровень оснащения, а любителям комфорта и спортивного стиля подойдет комплектация GS.