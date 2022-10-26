Opel вперше випустив кросовер у модифікації GSe, який поєднує динаміку спортивного авто з електроприводом.

Слідом за Astra GSe та Astra Sports Tourer GSe з’являється наступна динамічна модель від нового електрифікованого суббренду Opel – новий Opel Grandland GSe.

«Новий Opel Grandland GSe надзвичайно динамічний, потужний і стильний. Ми впевнені, що він привабить клієнтів, які хочуть не лише електрифікації свого кросовера, але й спортивної їзди», — сказав генеральний директор Opel Флоріан Хюттль.

До речі що таке GSe в нових реаліях

Новий Grandland GSe поєднує в собі бензиновий турбодвигун на 1.6 л і два електродвигуни, по одному на кожній осі, сумарною потужністю до 221 кВт/300 к.c.

Plug-in гібридна силова установка дає змогу Grandland GSe їхати виключно на електротязі, при цьому зберігаючи повний привод, а також дозволяє показувати найкращий старт з місця у своєму класі. Розгін від 0 до 100 км/год здійснюється за 6,1 секунди, як у спортивного автомобіля, а максимальна швидкість сягає 235 км/год (135 км/год виключно на електротязі).

В основі особливо динамічного характеру Opel Grandland GSe та у задоволення від його водіння лежить унікальне калібрування підвіски та керма, яке виконано з німецькою точністю. Разом з покращеною підвіскою McPherson спереду та багатоважільною віссю позаду найбільш спортивний кросовер Opel має міцніші пружини та амортизатори з технологією KONI FSD (Frequency Selective Damping), яка забезпечує різні характеристики амортизації для керованості та комфорту. Як наслідок, Grandland GSe миттєво та передбачувано реагує на кожну дію водія, зберігаючи типову для Opel стабільність під час гальмування, у поворотах та на автобані.

Зовнішній дизайн Grandland з обличчям бренду Opel Vizor додатково підкреслюється фірмовими елементами стилю GSe: 19-дюймовими легкосплавними дисками, натхненними титулованою концепцією Manta GSe; унікальний задній дифузор; і емблема GSe на дверях багажника. Ще одна відмінна риса — Grandland GSe опціонально доступний із чорним капотом. Всередині встановлені передні сидіння з сертифікацією AGR та з оздобленням алькантарою, що є ще яскравим доказом досконалості Opel у розробці сидінь.

Уже зараз Новий Opel Grandland доступний до замовлення в Україні. На нашому ринку новинка представлена в двох версіях: комплектація GL відкриває світ даної моделі, спочатку пропонуючи всі основні переваги і гідний рівень оснащення, а любителям комфорту і спортивного стилю підійде комплектація GS.