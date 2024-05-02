В 2024 году к доступным вариантам тюнинга кроссовера Ferrari Purosangue добавится проект немецкого ателье Keyvani, которое показало первые рендеры будущего суперкроссовера.

Для Purosangue нарисовали новый передний бампер с агрессивным двухэтажным сплиттером и отделкой из углеродного волокна, новый капот с многочисленными воздуховодами, накладки на фары, расширенные колесные арки, пороги, задний бампер с массивным диффузором, большое антикрыло и спойлер.

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Все новые аэродинамические элементы будут выполнены из карбона. Обвес дополнят новые колеса, подробностей о которых пока нет – как нет и данных о модернизации интерьера.

Обещано также, что мощность кроссовера от Keyvani составит 980 л.с., а крутящий момент – 1170 Нм. Но каким путем будет достигнут такой прирост производительности, ателье не сообщает. Стандартный Ferrari Purosangue имеет 725-сильный 6,5-литровый атмосферный V12 от Ferrari 812 Superfast в сочетании с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом.