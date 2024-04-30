Итальянский автопроизводитель уже открыл предзаказ на новый F167. Официальная презентация состоится 2 мая в Майами. Ранее шпионы уже публиковали фотографии тестового прототипа новинки.

Множество людей на форуме Ferrari Chat подтвердили, что дилеры Ferrari берут депозиты за преемника модели 812 Superfast. Информации о новой F167 пока мало. Шпионские фото и неофициальные рендеры указывают на то, что передняя часть автомобиля вдохновлена моделью 365 GTB/4 Daytona.

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Сообщается, что капот будет крепиться к переднему бамперу. Он будет иметь два вентиляционных отверстия. Также модель будет иметь активное заднее антикрыло и фонари со сплошной световой полосой.

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Вероятно, автомобиль будет оснащен 6,5-литровым V12 Ferrari F140, которым оснащены Daytona SP3, Monza SP1 и SP2. Шпионские фото указывают на то, что цифровая панель приборов прототипа имела тахометр с красной линией на уровне 10 000 оборотов в минуту.

Эксперты прогнозируют, что F167 будет иметь мощность 850 л.с. и новую трансмиссию под названием Magna 8DCL900, которая придет на замену 7DCL750 в 812 Superfast. Цифра 8 означает, что эта АКПП имеет 8 передач, а приставка 900, указывает на то, что она способна выдержать 900 Нм крутящего момента.

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Также авто может получить рулевое управление задними колесами и электронные средства помощи водителю, такие как последняя версия системы контроля бокового скольжения. Если слухи подтвердятся, F167 станет одной из самых мощных моделей в линейке Ferrari. Стоимость новинки должна превышать ценник 812 Superfast.