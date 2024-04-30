Італійський автовиробник вже відкрив передзамовлення на новий F167. Офіційна презентація відбудеться 2 травня в Маямі. Раніше шпигуни вже публікували фотографії тестового прототипу новинки.

Безліч людей на форумі Ferrari Chat підтвердили, що дилери Ferrari беруть депозити за наступника моделі 812 Superfast. Інформації про нову F167 наразі обмаль. Шпигунські фото та неофіційні рендери вказують на те, що передня частина автомобіля натхненна моделлю 365 GTB/4 Daytona.

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Повідомляється, що капот кріпитиметься до переднього бампера. Він матиме два вентиляційні отвори. Також модель матиме активне заднє антикрило та ліхтарі з суцільною світловою смугою.

Навіть на високій швидкості шина Continental SportContact 7 забезпечить відмінну керованість на мокрій та сухій дорозі. Завдяки адаптивному малюнку протектора з низьким рівнем прогалин і м’якою сумішшю шина має ефективне зчеплення з дорогою та довгий пробіг. Рекламна інформація

Ймовірно, автомобіль буде оснащено 6,5-літровим V12 Ferrari F140, яким оснащені Daytona SP3, Monza SP1 і SP2. Шпигунські фото вказують на те, що цифрова панель приладів прототипа мала тахометр з червоною лінією на рівні 10 000 обертів на хвилину.

Експерти прогнозують, що F167 матиме потужність 850 к.с. та нову трансмісію під назвою Magna 8DCL900, яка прийде на заміну 7DCL750 у 812 Superfast. Цифра 8 означає, що ця АКПП має 8 передач, а приставка 900, вказує на те, що вона здатна витримати 900 Нм крутного моменту.

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Також авто може отримати рульове керування задніми колесами та електронні засоби допомоги водієві, такі як остання версія системи контролю бокового ковзання. Якщо чутки підтвердяться, F167 стане однією з найпотужніших моделей в лінійці Ferrari. Вартість новинки має перевищувати цінник 812 Superfast.