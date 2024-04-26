Аварія за участі Ferrari F40 сталась у Енгельберзі, Німеччина. Автомобіль зіткнувся зі стіною тунелю. 24-річний працівник автосалону розбив автомобіль по дорозі до автосалону.

Аварія сталася поблизу Штутгарта, приблизно в 17 км від Motorworld Böblingen. Представник поліції сказав, що поки неясно, чи стала причиною аварії перевищення швидкості чи технічна несправність. На місце події оперативно прибули рятувальники, які доправили водія до лікарні для обстеження.

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Паскаль Стефан, речник Mechatronik, повідомив виданню, що водій в аварії не постраждав. У звіті SWR Aktuell, однак, спростували цю інформацію, заявивши, що в аварії постраждав водій, не уточнюючи ступінь його травм.

15 березня Mechatronik оголосив про прибуття автомобіля в дилерський центр, рекламуючи його численні послуги та історію власників. Автомобіль більше не продається на веб-сайті компанії, де він спочатку був оцінений у 3,2 мільйона доларів.

Схоже, що в аварії пошкоджено лише передню частину автомобіля. Здається, ніби хтось зняв капот і поклав на землю біля Ferrari. Переднього бампера також немає, і Паскаль Стефан вважає, що найбільше пошкоджень завдано кузову, який можна відремонтувати. Передня підвіска начебто аварією неушкоджена. Автомобіль надто рідкісний і надто цінний, щоб його здали на металобрухт.

Ferrari F40, який дебютував у 1987 році на честь 40-річчя компанії, був останнім автомобілем, який особисто схвалив Енцо Феррарі. Автовиробник виготовив лише 1315 екземплярів, і незрозуміло, скільки їх залишилося сьогодні. Він був випущений з 2,9-літровим твін-турбо двигуном V8 потужністю 471 к. с. і п’ятиступінчастою механічною коробкою передач, єдиною доступною трансмісією.