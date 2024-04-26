Авария с участием Ferrari F40 произошла в Энгельберге, Германия. Автомобиль столкнулся со стеной тоннеля. 24-летний работник автосалона разбил автомобиль по дороге в автосалон.

Авария произошла вблизи Штутгарта, примерно в 17 км от Motorworld Böblingen. Представитель полиции сказал, что пока неясно, стала ли причиной аварии превышение скорости или техническая неисправность. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые доставили водителя в больницу для обследования.

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Паскаль Стефан, представитель Mechatronik, сообщил изданию, что водитель в аварии не пострадал. В отчете SWR Aktuell, однако, опровергли эту информацию, заявив, что в аварии пострадал водитель, не уточняя степень его травм.

15 марта Mechatronik объявил о прибытии автомобиля в дилерский центр, рекламируя его многочисленные услуги и историю владельцев. Автомобиль больше не продается на веб-сайте компании, где он изначально был оценен в 3,2 миллиона долларов.

Похоже, что в аварии повреждена только передняя часть автомобиля. Кажется, будто кто-то снял капот и положил на землю возле Ferrari. Переднего бампера также нет, и Паскаль Стефан считает, что больше всего повреждений нанесен кузову, который можно отремонтировать. Передняя подвеска вроде бы аварии не повреждена. Автомобиль слишком редкий и слишком ценный, чтобы его сдали на металлолом.

Ferrari F40, который дебютировал в 1987 году в честь 40-летия компании, был последним автомобилем, который лично одобрил Энцо Феррари. Автопроизводитель изготовил всего 1315 экземпляров, и непонятно, сколько их осталось сегодня. Он был выпущен с 2,9-литровым твин-турбо двигателем V8 мощностью 471 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач, единственной доступной трансмиссией.