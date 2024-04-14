Бажаючих придбати Ferrari є багато, але не кожен може порадувати себе муркотінням екзотичного двигуна та відчути за кермом піднесення від водіння на швидкості.

Втім, останнє припущення може бути хибним, оскільки власник Ferrari з Беверлі-Хіллз жодного разу на такому суперовому автомобілі не перевищив швидкість 15 миль на годину (24 км/год). Їде тихо, не полохаючи тишу, та щоб люди могли бачити, хто їздить на автомобілі, дорожчому за їхній дім.

Дивного тут нічого немає, оскільки Ferrari F12tdf 2014 року, який продається на Bring a Trailer, більш як 15 миль на годину їхати не в змозі, хоча коштує приголомшливу суму грошей – 450 000 доларів.

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Яке з’ясувалося, цей прототип F12tdf насправді був модифікованим F12 Berlinetta, який використовувався для розробки майбутнього спеціального видання F12tdf. Виробник перенастроїв свій двигун і програмним забезпеченням обмежив його швидкість до 15 миль на годину.

Навіть на високій швидкості шина Continental SportContact 7 забезпечить відмінну керованість на мокрій та сухій дорозі. Завдяки адаптивному малюнку протектора з низьким рівнем прогалин і м’якою сумішшю шина має ефективне зчеплення з дорогою та довгий пробіг. Рекламна інформація

Після того, як машину вивели з експлуатації, дилер імпортував її до Сполучених Штатів як демонстраційний автомобіль. Тепер ця машина продається з уточненням, що реєстрації для використання на дорогах загального користування вона не підлягає.

Звісно, усіх цікавить одне: яка користь від Ferrari зі швидкістю 15 миль на годину, який не можна зареєструвати для поїздок? А якщо його повернути до початкової потужності? Там 6,3-літровий V12 ніби нормальний. Однак є приклади, коли концептуальні автомобілі не пішли в серію і при переході в приватні колекції автовиробники перед цим унеможливлюють закладені в них ТТХ. Наприклад, заливають бетоном отвори циліндрів, які важче відтворити.

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Пов’язані з програмним забезпеченням обмеження цього F12, можливо, й дають йому шанс повернутися до свого справжнього потенціалу. Однак невідомо, чи зможе він виробити всі 770 кінських сил серійного F12tdf.

Навіть якщо автомобіль можна буде розблокувати, як уживаний iPhone, той, хто його придбає, все одно не зможе зареєструвати його для використання на дорогах. Це означає, що він підходить лише для роботи на треку або як демонстраційний автомобіль. F12tdf завжди був орієнтований на трек версією звичайного купе.

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В такому разі краще купити справжній F12tdf. Найдешевший F12tdf, який був проданий на аукціоні Bring a Trailer, коштував 960 000 доларів, а найдорожчий – 1 389 000 доларів.

Нинішній тихохід має колірну гаму «чорне на чорному» та білу ліврею Pirelli, що сприймається трохи незвично відносно яскравого F12tdf. Усередині також є кілька цікавих кнопок на центральній консолі. Однією з них вимикають двигун, а інша позначена як "RWS" і керує керуванням задніх коліс, яке дебютувало на F12tdf.

Комусь може здатись, що купити найповільніший у світі Ferrari принаймні за півмільйона доларів смішно і, на перший погляд, жахливо. Але дев'ять багатих людей вже готові зробити ставку на цей автомобіль.

Фото: Вringatrailer