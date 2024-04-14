Желающих приобрести Ferrari много, но не каждый может порадовать себя мурлыканьем экзотического двигателя и ощутить за рулем восторг от вождения на скорости.

Впрочем, последнее предположение может быть ошибочным, поскольку владелец Ferrari из Беверли-Хиллз ни разу на таком суперовом автомобиле не превысил скорость 15 миль в час (24 км/ч). Едет тихо, не нарушая тишину, и чтобы люди могли видеть, кто ездит на автомобиле, дороже их дома.

Странного здесь ничего нет, поскольку Ferrari F12tdf 2014 года, который продается на Bring a Trailer, более 15 миль в час ехать не в состоянии, хотя стоит потрясающую сумму денег – 450 000 долларов.

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Как выяснилось, этот прототип F12tdf на самом деле был модифицированным F12 Berlinetta, который использовался в качестве разработки для будущего специального издания F12tdf. Производитель перенастроил свой двигатель и программным обеспечением ограничил его скорость до 15 миль в час.

Даже на высокой скорости шина Continental SportContact 7 обеспечит отличную управляемость на мокрой и сухой дороге. Благодаря адаптивному рисунку протектора с низким уровнем пробелов и мягкой смесью шина имеет эффективное сцепление с дорогой и долгий пробег. Рекламная информация

После того, как машину вывели из эксплуатации, дилер импортировал ее в Соединенные Штаты как демонстрационный автомобиль. Теперь эта машина продается с уточнением, что регистрации для использования на дорогах общего пользования она не подлежит.

Конечно, всех интересует одно: какая польза от Ferrari со скоростью 15 миль в час, который нельзя зарегистрировать для поездок? А если его вернуть к первоначальной мощности? Там 6,3-литровый V12 вроде нормальный. Однако есть примеры, когда концептуальные автомобили не пошли в серию и при переходе в частные коллекции автопроизводители перед этим делают невозможным заложенные в них ТТХ. Например, заливают бетоном отверстия цилиндров, которые труднее воспроизвести.

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Связанные с программным обеспечением ограничения этого F12, возможно, и дают ему шанс вернуться к своему настоящему потенциалу. Однако неизвестно, сможет ли он выработать все 770 лошадиных сил серийного F12tdf.

Даже если автомобиль можно будет разблокировать, как подержанный iPhone, тот, кто его приобретет, все равно не сможет зарегистрировать его для использования на дорогах. Это означает, что он подходит только для работы на треке или как демонстрационный автомобиль. F12tdf всегда был ориентирован на трек версией обычного купе.

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В таком случае лучше купить настоящий F12tdf. Самый дешевый F12tdf, который был продан на аукционе Bring a Trailer, стоил 960 000 долларов, а самый дорогой – 1 389 000 долларов.

Нынешний тихоход имеет цветовую гамму "черное на черном" и белую ливрею Pirelli, что воспринимается немного необычно относительно яркого F12tdf. Внутри также есть несколько интересных кнопок на центральной консоли. Одной из них выключают двигатель, а другая обозначена как "RWS" и управляет управлением задних колес, которое дебютировало на F12tdf.

Кому-то может показаться, что купить самый медленный в мире Ferrari по крайней мере за полмиллиона долларов смешно и, на первый взгляд, ужасно. Но девять богатых людей уже готовы сделать ставку на этот автомобиль.

Фото: Вringatrailer