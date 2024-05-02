У 2024 році до доступних варіантів тюнінгу кросовера Ferrari Purosangue додасться проект німецького ательє Keyvani, яке показало перші рендери майбутнього суперкросовера.

Для Purosangue намалювали новий передній бампер з агресивним двоповерховим спліттером та обробкою з вуглецевого волокна, новий капот з численними повітроводами, накладки на фари, розширені колісні арки, пороги, задній бампер з масивним дифузором, велике антикрило та спойлер.

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Усі нові аеродинамічні елементи будуть виконані з карбону. Обвіс доповнять нові колеса, подробиць про які поки немає – як немає і даних про модернізацію інтер’єру.

Обіцяно також, що потужність кросовера від Keyvani складе 980 к.с., а крутний момент – 1170 Нм. Але яким шляхом буде досягнутий такий приріст продуктивності, ательє не повідомляє. Стандартний Ferrari Purosangue має 725-сильний 6,5-літровий атмосферний V12 від Ferrari 812 Superfast у поєднанні з 8-ступеневою роботизованою коробкою передач та повним приводом.