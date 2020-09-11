В дилерской сети SEAT в Украине действуют привлекательные ценовые предложения на полноприводный кроссовер Tarraco с выгодой ориентировочно от 95 тысяч гривен.
SEAT Tarraco – это инновационный полноприводный кроссовер, который в прошлом году возглавил модельную линейку SUV SEAT.
SEAT Tarraco назван в честь средиземноморского города Таррагона (Tarragona). Его разработали на заводе SEAT в Мартореле, а производят в г. Вольфсбург (Германия). Внешность Tarraco позволяет оценить будущий язык дизайна новых моделей SEAT. В его дизайне – уверенность, спортивный стиль и целеустремленность.
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Tarraco сочетает передовые технологии, динамизм, маневренность, практичность и функциональность с элегантным современным дизайном. Плавность хода Tarraco прекрасно сочетается с динамическими характеристиками и экономичностью линейки силовых агрегатов. Все двигатели оснащаются системой непосредственного впрыска, турбонаддувом, а диапазон мощности составляет от 150 до 190 л.с.
Баланс между практичностью и динамикой стал возможен прежде всего благодаря новейшим технологиям концерна Volkswagen и использованию архитектуры MQB-A с длинной колесной базой, который лежит в основе конструкции большого кроссовера.
Адаптивная подвеска (DCC) обеспечивает отличный баланс между спортивными ощущениями и повышенной плавностью хода в дальних поездках на дорогах с различным покрытием. Настройки выбирает водитель, однако система может адаптироваться, автоматически изменяя настройки жесткости учитывая тип поверхности дороги и стиля вождения.
Кстати, на все SEAT объявлены скидки
Предложение действует с 3 сентября 2020 по 30 сентября 2020 на автомобили 2019 года производства в сети официальных дилеров SEAT в Украине, доступные на складе в Украине.
- Стоимость автомобиля в гривнах для его покупки рассчитана на дату 03.09.2020 года и определяется по коммерческому курсу евро, который применяют для расчета предложения по кредитованию или приобретение автомобиля в лизинг. Действующий курс ежедневно обнародуют на сайте. Точную цену и комплектацию автомобиля можно узнать у официальных дилеров SEAT в Украине. Окончательные цены отмечают в договоре купли-продажи автомобиля, которую покупатель заключает с официальным дилером SEAT. Перед тем как подписывать договор купли-продажи, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со стоимостью и комплектацией транспортного средства. Изложена в прайс-листе информация не является ни рекламой, ни публичной офертой, а следовательно, не обязывает стороны продавать или покупать автомобиль. Она только дает возможность сформировать желаемую комплектацию автомобиля. Учитывайте, что в некоторых случаях информация об автомобиле (дизайн, комплектация, технические данные) может изменяться.
- За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам автомобилей SEAT в Украине по ссылке.