У дилерській мережі SEAT в Україні діють привабливі цінові пропозиції на повноприводний кросовер Tarraco із вигодою орієнтовно від 95 тисяч гривень.

SEAT Tarraco – це інноваційний повноприводний кросовер, який минулого року очолив модельну лінійку SUV SEAT.

SEAT Tarraco названий на честь середземноморського міста Таррагона (Tarragona). Його розробили на заводі SEAT у Марторелі, а виготовляють у м. Вольфсбург (Німеччина). Зовнішність Tarraco дає змогу оцінити майбутню мову дизайну нових моделей SEAT. У його дизайній – впевненість, спортивний стиль та цілеспрямованість.

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Tarraco поєднує передові технології, динамізм, маневреність, практичність і функціональність з елегантним сучасним дизайном. Плавність ходу Tarraco чудово поєднується з динамічними характеристиками й економічністю лінійки силових агрегатів. Усі двигуни оснащують системою безпосереднього впорскування, турбонаддувом, а діапазон потужності становить від 150 до 190 к.с.

Баланс між практичністю й динамікою став можливим передусім завдяки новітнім технологіям концерну Volkswagen і використанню архітектури MQB-A з довгою колісною базою, що лежить в основі конструкції великого кросовера.

Адаптивна підвіска (DCC) забезпечує відмінний баланс між спортивними відчуттями й підвищеною плавністю ходу в далеких поїздках на дорогах з різним покриттям. Налаштування обирає водій, проте система може адаптуватися й автоматично, змінюючи налаштування жорсткості з огляду на тип поверхні дороги й стилю керування.

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Пропозиція діє з 3 вересня 2020 року по 30 вересня 2020 року на автомобілі 2019 року виробництва в мережі офіційних дилерів SEAT в Україні, які наявні на складі в Україні.