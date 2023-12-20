Спортивный внедорожник выглядит как японский Ferrari Purosangue, особенно в красном цвете.

К сожалению, у него нет V12, но он все равно достаточно мощный по стандартам Toyota. Благодаря 2,5-литровому бензиновому двигателю и электромоторам он имеет суммарную мощность 302 лошадиные силы, передаваемые на все четыре колеса.

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Для варианта PHEV Toyota повысила тормозную силу, обновив передние тормоза с 20-дюймовыми дисками, чтобы вместить шестипоршневые суппорты с красным цветом на обеих осях. Гибрид также получил лепестковые переключатели передач, хотя мы не можем представить, чтобы многие водители использовали их на гибридном внедорожнике. По сравнению с гибридом Crown Sport, который не подключается к электросети, этот новый вариант имеет дополнительные крепления в тоннеле пола для большей жесткости кузова.

Под полом в центре автомобиля расположена литий-ионная батарея с достаточной мощностью для пробега на электрической энергии 90 километров. Чтобы зарядить аккумулятор до 80 процентов, требуется 38 минут. Учитывая емкость бензинового бака 55 литров, автомобиль сможет преодолеть более 1200 километров.

Одной из интересных функций является поддержка двунаправленной зарядки, поскольку функция внешнего источника питания 1500 Вт (переменного тока 100 В) может пригодиться в экстренной ситуации. Он также может питать разнообразные устройства, которые могут понадобиться человеку, который путешествует на природе. Crown Sport PHEV стоит около 52 900 долларов, и Toyota планирует продавать около 300 единиц ежемесячно.