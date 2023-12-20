Спортивний позашляховик виглядає як японський Ferrari Purosangue, особливо в червоному кольорі.

На жаль, у нього немає V12, але він все одно досить потужний за стандартами Toyota. Завдяки 2,5-літровому бензиновому двигуну та електродвигуну він має сумарну потужність 302 кінські сили, що передаються на всі чотири колеса.

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Для варіанту PHEV Toyota підвищила гальмівну силу, оновивши передні гальма з 20-дюймовими дисками, щоб вмістити шестипоршневі супорти з червоним кольором на обох осях. Гібрид також отримав пелюсткові перемикачі передач, хоча ми не можемо уявити, щоб багато водіїв використовували їх на гібридному позашляховику. Порівняно з гібридом Crown Sport, який не підключається до електромережі, цей новий варіант має додаткові кріплення в тунелі підлоги для більшої жорсткості кузова.

Під підлогою в центрі автомобіля розташована літій-іонна батарея з достатньою потужністю для пробігу на електричній енергії 90 кілометрів. Щоб зарядити акумулятор до 80 відсотків, потрібно 38 хвилин. Враховуючи ємність бензинового баку 55 літрів, автомобіль зможе подолати понад 1200 кілометрів.

Однією з цікавих функцій є підтримка двонаправленої зарядки, оскільки функція зовнішнього джерела живлення 1500 Вт (змінного струму 100 В) може стати в нагоді в екстреній ситуації. Він також може живити різноманітні пристрої, які можуть знадобитися людині, яка подорожує на природі. Crown Sport PHEV коштує близько 52 900 доларів, і Toyota планує продавати близько 300 одиниць щомісяця.