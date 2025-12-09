Кроссоверы Renault Duster переданы разведчикам

Техника адресно вручена представителям спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщается на Фб-странице громады Гостомеля.

Название автомобиля не указано, но по фото хорошо видно, что это Renault Duster, в моторной нише которого стоит полуторалитровый дизельный двигатель мощностью 115 л.с. Коробка передач у него механическая на 6 ступеней хода.

Это одна из немногих машин, которая в смешанном цикле потребляет всего 5 литров топлива на каждую сотню пробега. В городском потоке берет 5,2 л, а в пригородном режиме расход наименьшие – 4,8 л/100 км

Машина пятиместная (1+1+3) и пятидверная с багажным отсеком на 542 л. Это не болид, но до сотни разгоняется за 13 секунд, что для кроссовера довольно хороший показатель.

Вся техника армейцам досталась новая, с пробегом только от дилерского центра до Гостомеля. Фото. Гостомельская СВА

Техника передана в оригинальной заводской покраске. Камуфляжную ливрею уже согласно зимним условиям или классического темно-зеленого матового цвета армейские разведчики уже будут делать по собственному усмотрению согласно условиям и региона эксплуатации.