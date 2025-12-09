Кросовери Renault Duster передано розвідникам

Техніку адресно вручено представникам спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це повідомляється на Фб-сторінці громади Гостомеля.

Назву автомобілі не вказано, але з фото добре видно, що це Renault Duster, в моторній ніші якого стоїть півторалітровий дизельний двигун потужністю 115 к.с. Коробка передач в нього механічна на 6 ступенів ходу.

Це одна з небагатьох машин, яка у змішаному циклі споживає лише 5 літрів пального на кожну сотню пробігу. В міському потоці бере 5,2 л, а в приміському режимі витрати найменші – 4,8 л/100 км

Машина п'ятимісна (1+1+3) та п'ятидверна з багажним відсіком на 542 л. Це не болід, але до сотні розганяється за 13 секунд, що для кросовера доволі гарний показник.

Уся техніка армійцям дісталася нова, з пробігом лише від дилерського центру до Гостомеля. Фото. Гостомельська СВА

Техніку передано в оригінальному заводському фарбуванні. Камуфляжну ліврею вже відповідно до зимових умов чи класичного темно-зеленого матового кольору армійські розвідники вже робитимуть на власний розсуд відповідно до умов та регіону експлуатації.