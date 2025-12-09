Укр
Ру

Кросовери Renault Duster передано розвідникам

Гостомельська громада передала армійцям п’ять новеньких кросоверів, придбаних за кошти селищної військової адміністрації.
Місто, об яке росіяни зламали зуби, передало розвідці пять кросоверів Renault Duster - Auto24
Валентин Ожго
logo9 грудня, 08:40
logo0
logo0 хв

Техніку адресно вручено представникам спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це повідомляється на Фб-сторінці громади Гостомеля.

Назву автомобілі не вказано, але з фото добре видно, що це Renault Duster, в моторній ніші якого стоїть півторалітровий дизельний двигун потужністю 115 к.с. Коробка передач в нього механічна на 6 ступенів ходу.

Читайте також Зі сторони Бучі й Ірпеня рух автотранспорту відновлено у повному обсязі

Це одна з небагатьох машин, яка у змішаному циклі споживає лише 5 літрів пального на кожну сотню пробігу. В міському потоці бере 5,2 л, а в приміському режимі витрати найменші – 4,8 л/100 км

Машина п'ятимісна (1+1+3) та п'ятидверна з багажним відсіком на 542 л. Це не болід, але до сотні розганяється за 13 секунд, що для кросовера доволі гарний показник.

Уся техніка армійцям дісталася нова, з пробігом лише від дилерського центру до Гостомеля. Фото. Гостомельська СВА

Техніку передано в оригінальному заводському фарбуванні. Камуфляжну ліврею вже відповідно до зимових умов чи класичного темно-зеленого матового кольору армійські розвідники вже робитимуть на власний розсуд відповідно до умов та регіону експлуатації.

#Фото #Новини #Автоподія #Renault #Військова техніка