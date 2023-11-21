На Київщині відкрито новий 115-метровий міст через річку Ірпінь замість зруйнованого у березні 2022 року. Рештки підірваного мосту тепер стануть елементом майбутнього Меморіалу мужності Ірпеня та оборони Києва.

Відтепер транспортне сполучення жителів Бучі, Ірпеня, Гостомеля та Ворзеля зі столицею буде більш комфортним і швидшим. Чотири смуги руху, по дві у кожен бік, та зняття обмеження за вагою зробить логістику регіону ще кращиою.

Як повідомляє Міністерство відновлення, міст має ширину 18 метрів, а висота над поверхнею води – 6 метрів. Цей об’єкт облаштували усією необхідною інженерною атрибутикою для безпечного пересування транспорту, у т.ч. велопішохідними переходами з кожного боку по майже по 2 метри завширшки.

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Також встановлено опори з ліхтарями для освітлення шляхопроводу в темну пору чи в період обмеженої видимості (туман, дощ, сніг), які вмикаються автоматично у залежності від освітленості.

Новий міст через річку Ірпінь у Романівці. Фото: Мінвідновлення України

Знаменитий міст втратив транспортну здатність у березні 2022 року. Фото евакуації жителів району рештками залізобетонних балок перекриття та нашвидкуруч облаштованих дерев’яних кладок облетіли весь світ.

У той час на другий берег по зруйнованих рештках переправилися майже 40 тисяч мешканців.

На відео видно, що новий міст збудовано поряд з підірваним, дорога до нього робить вигин. Це зроблено не випадково. Як уточнює очільник Мінвідновлення Олександ Кубраков, "…залишки підірваного мосту будуть збережені. Вже йде робота над створенням тут меморіального комплексу в памʼять про визволення Ірпеня та оборону Києва".

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