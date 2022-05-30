Відновлено сполучення по Житомирській трасі для вантажного транспорту. Вже відкрили рух по трасі М-06 Київ – Чоп поблизу Стоянки.

Після відступу ворожих військ з регіону Укравтодор розпочав відновлення зруйнованої дорожньої інфраструктури на ключових логістичних маршрутах.

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Міст у Стоянці було підірвано у перші дні війни. За кілька тижнів після звільнення Київщини було збудовано тимчасову об'їзну дорогу та понтонну переправу, але розрахована вона виключно на легковий транспорт, весь цей час вантажівкам доводилось об'їжджати зайві кілометри.

Зараз, завдяки відновленому лівому проїзду мосту, водії зможуть скоріше доїхати до пунктів призначення, а гуманітарна допомога та вантажі будуть доставлені швидше.

Ремонтні роботи на мосту у Стоянці триватимуть і далі, восени Укравтодор планує відкрити й правий проїзд.