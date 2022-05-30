Возобновлено сообщение по Житомирской трассе для грузового транспорта. Уже открыли движение по трассе М-06 Киев – Чоп вблизи Стоянки.

После отступления вражеских войск из региона Укравтодор приступил к восстановлению разрушенной дорожной инфраструктуры на ключевых логистических маршрутах.

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Мост в Стоянке был взорван в первые дни войны. Через несколько недель после освобождения Киевщины была построена временная объездная дорога и понтонная переправа, но рассчитана она исключительно на легковой транспорт, все это время грузовикам приходилось объезжать лишние километры.

Сейчас благодаря восстановленному левому проезду моста водители смогут скорее доехать до пунктов назначения, а гуманитарная помощь и грузы будут доставлены быстрее.

Ремонтные работы на мосту в Стоянке будут продолжаться, осенью Укравтодор планирует открыть и правый проезд.