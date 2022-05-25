Дорогу между населенными пунктами, которые стали главной ареной боевых действий на Киевщине начали восстанавливать

На Киевщине стартовали работы по восстановлению дороги между Мощуном и Горенкой. Об этом сообщил паблик Киевской областной военной администрации.

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"Дорога между Мощуном и Горенкой – очередной шаг в восстановлении инфраструктуры Киевщины. Село Мощун за Горенкой стало оборонительной "крепостью" Киева, его оккупанты пытались взять любой ценой, поскольку именно через него пролегал путь на Киев с Гостомеля. Что ж, им ничего не удалось, а над восстановлением дороги уже сейчас работают специалисты КП “Киевоблавтодора”, – говорится в сообщении.

Напомним, село Мощун было почти полностью разрушено в результате боевых действий. Также в Мощуне было уничтожено большое количество автомобилей.