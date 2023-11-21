На Киевщине открыт новый 115-метровый мост через реку Ирпень вместо разрушенного в марте 2022 года. Остатки взорванного моста теперь станут элементом будущего Мемориала мужества Ирпеня и обороны Киева.

Отныне транспортное сообщение жителей Бучи, Ирпеня, Гостомеля и Ворзеля со столицей будет более комфортным и быстрым. Четыре полосы движения, по две в каждую сторону, и снятие ограничения по весу сделает логистику региона еще лучше.

Как сообщает Министерство восстановления, мост имеет ширину 18 метров, а высота над поверхностью воды – 6 метров. Этот объект обустроили всей необходимой инженерной атрибутикой для безопасного передвижения транспорта, в т.ч. велопешеходными переходами с каждой стороны почти по 2 метра в ширину.

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Также установлены опоры с фонарями для освещения путепровода в темное время или в период ограниченной видимости (туман, дождь, снег), которые включаются автоматически в зависимости от освещенности.

Новый мост через реку Ирпень в Романовке. Фото: Минвосстановления Украины

Знаменитый мост потерял транспортную способность в марте 2022 года. Фото эвакуации жителей района по остаткам железобетонных балок перекрытия и наскоро обустроенных деревянных кладок тогда облетели весь мир. В то время на другой берег по разрушенным остаткам переправились почти 40 тысяч жителей.

На видео видно, что новый мост построен рядом со взорванным, дорога к нему делает изгиб. Это сделано не случайно. Как уточняет глава Минвосстановления Александр Кубраков, "...остатки взорванного моста будут сохранены. Уже идет работа над созданием здесь мемориального комплекса в память об освобождении Ирпеня и обороне Киева".

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