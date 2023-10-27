Moonwalkers – это моторизованная обувь, разработанная для людей, которым нужно много передвигаться пешком.

Новое средство передвижения Moonwalkers разработано Shift Robotics, компанией-стартапом, вышедшей из Университета Карнеги-Меллона, Moonwalkers утверждают, что способны увеличить скорость ходьбы среднего пользователя примерно в 2,5 раза.

Если говорить в абсолютной величине, то они могут увеличить скорость ходьбы до 11,2 км/ч. Это почти средняя скорость во время продолжительных занятий бегом. Представьте себе, что вы гуляете на скорости бега, но не потеете!

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Конечно, для передвижения на такой обуви придется приложить определенные усилия. Moonwalkers не превращает ровную землю в движущиеся дорожки. Но пока человек ходит, электрические ботинки заставляют его двигаться дальше и быстрее.

Идея состоит в том, что человек ходит, как обычно. Moonwalkers надевают на обычную обувь и закрепляются посередине. Колеса достаточно тяжелые (1,9 кг), привязанные к каждой ноге, однако скорость бега компенсирует этот вес на ногах.

“Благодаря интуитивно понятной трансмиссии искусственного интеллекта обувь адаптируется к вашей ходьбе. Не требуется никаких новых навыков обучения или сложных технологий для понимания. Это высокотехнологичные дополнения к обуви, которую вы надеваете каждый день”.



Moonwalkers подходят для езды по бездорожью или, е-е… вне тротуара?

Разработчики говорят, что одного заряда хватает до 10 км. Это может показаться не очень большим диапазоном, особенно если мы привыкли к десяткам километров электровелосипедов, электросамокатов и других более традиционных продуктов микромобильности. Но все же, это примерно в 3-4 раза большее расстояние, чем проходит среднестатистический человек в день.

Электрическая обувь Moonwalker была запущена несколько месяцев назад на Kickstarter. Достигнув своей цели всего за два дня и собрав более 300 000 долларов США, Shift Robotics теперь продает обувь для скоростной ходьбы на своем веб-сайте.

Но есть одно "но". Комплект обуви Moonwalker стоит 1399 долларов США. За эти деньги можно купить несколько электросамокатов или мотоцикл.