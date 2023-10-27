Moonwalkers — це моторизоване взуття, розроблене для людей, яким потрібно багато пересуватись пішки.

Новий засіб пересування Moonwalkers розроблений Shift Robotics, компанією-стартапом, яка вийшла з Університету Карнегі-Меллона, Moonwalkers стверджують, що здатні збільшити швидкість ходьби середнього користувача приблизно в 2,5 рази.

Якщо говорити в абсолютній величині, то вони можуть збільшити швидкість ходьби до 11,2 км/год. Це майже середня швидкість під час тривалих занять бігом. Уявіть собі, що ви гуляєте на швидкості бігу, але не пітнієте!

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Звичайно, для пересування на такому взутті доведеться докласти певних зусиль. Moonwalkers не перетворює рівну землю на рухомі доріжки. Але поки людина йде, електричні черевики змушують її рухатися далі та швидше.

Ідея полягає в тому, що людина ходить, як звичайно. Moonwalkers надягають на звичайне взуття і закріплюються посередині. Колеса досить важкі (1,9 кг), прив’язані до кожної ноги, але швидкість бігу компенсує цю вагу на ногах.

“Завдяки інтуїтивно зрозумілій трансмісії штучного інтелекту взуття адаптується до вашої ходи. Не потрібно ніяких нових навичок для навчання або складних технологій для розуміння. Це високотехнологічні доповнення до взуття, яке ви надягаєте щодня”.



Moonwalkers підходять для їзди по бездоріжжю або, е-е… поза тротуаром?

Розробники кажуть, що одного заряду вистачає до 10 км. Це може здатися не дуже великим діапазоном, особливо якщо ми звикли до десятків кілометрів електровелосипедів, електросамокатів та інших більш традиційних продуктів мікромобільності. Але все-таки, це приблизно в 3-4 рази більша відстань, ніж проходить середньостатистична людина за день.

Електричне взуття Moonwalker було запущено кілька місяців тому на Kickstarter. Досягнувши своєї мети лише за два дні та зібравши понад 300 000 доларів США, Shift Robotics тепер продає взуття для швидкісної ходьби на своєму веб-сайті .

Але є одне “але”. Комплект взуття Moonwalker коштує 1399 доларів США. За ці гроші можна купити кілька електросамокатів чи мотоцикл.