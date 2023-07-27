Семь крупнейших мировых автопроизводителей создадут беспрецедентную общую сеть зарядных станций для электромобилей, которая значительно расширит доступ к мощным зарядным устройствам в Северной Америке.

BMW Group, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz Group, Stellantis NV установят не менее 30 000 мощных зарядных станций в городах и на автомагистралях, чтобы обеспечить клиентам возможность заряжаться в любое время и в любом месте, где им это нужно.

Сеть обеспечит надежность, мощную зарядку, цифровую интеграцию, привлекательное расположение, разнообразные удобства при зарядке и использовании возобновляемой энергии.

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Зарядные станции будут доступны всем владельцам электромобилей, предлагая как комбинированную систему зарядки (CCS), так и разъемы Североамериканского стандарта зарядки (NACS).

Открытие первых станций намечено на лето 2024 года.

