Сім найбільших світових автовиробників створять безпрецедентну нову спільну мережу зарядних станцій для електромобілів, яка значно розширить доступ до потужних зарядних пристроїв у Північній Америці.

BMW Group, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz Group, Stellantis NV встановлять щонайменше 30 000 потужних зарядних станцій у містах та на автомагістралях, щоб забезпечити клієнтам можливість заряджатися в будь-який час і в будь-якому місці, де їм це потрібно.

Мережа забезпечить надійність, потужну зарядку, цифрову інтеграцію, привабливе розташування, різноманітні зручності під час заряджання та використання відновлюваної енергії.

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Зарядні станції будуть доступні для всіх власників електромобілів, пропонуючи як комбіновану систему зарядки (CCS), так і роз'єми Північноамериканського стандарту зарядки (NACS).

Відкриття перших станцій заплановано на літо 2024 року.

Станції будуть розташовані у зручних місцях, де це можливо, з навісами, а також такими зручностями, як вбиральні, заклади харчування та роздрібної торгівлі поблизу або в межах одного комплексу.

Початкові плани передбачають розміщення зарядних станцій у мегаполісах та вздовж основних автомагістралей. Функції та послуги мережі дозволять безперешкодно інтегруватися з автомобільними та мобільними додатками автовиробників-учасників, включаючи бронювання, інтелектуальне планування маршрутів і навігацію, платіжні додатки, прозоре управління енергоспоживанням тощо. Крім того, мережа використовуватиме технологію Plug & Charge для подальшого покращення клієнтського досвіду.