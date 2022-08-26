Правда, его кузов покрыт защитной "камуфляжной" пленкой.

Корейцы показали Kia EV9 на испытаниях в камуфляжной пленке. Серийная версия должна дебютировать в первом квартале 2023 года.

Кстати, новейшие электромобили Kia EV6 уже разбили и продали на аукционе

Серийный EV9 очень похож на концепт (на фото), но с более мягкими краями.

EV9 имеет вертикальные фары на каждом краю передка. Это согласуется с современным дизайном бренда.

Хотя этого не видно на официальных фотографиях, шпионские снимки показывают, что задняя часть имеет вертикальные задние фонари, повторяющие лампы спереди.

Об интерьере серийного EV9 известно гораздо меньше. Известно, что концепт имеет минималистичный салон. Водитель имеет руль прямоугольной формы с одной спицей. Цифровая приборная панель и экран информационно-развлекательной системы имеют общую рамку, которая “плавает” над приборной панелью.

Детали силовой установки для EV9 еще не доступны. Технические характеристики концепта включают ориентировочный запас хода в 483 километра и прогнозируемое ускорение до 96 километров в час за 5 ”с чем-то” секунд. Поскольку он ездит по той же платформе Electric Global Modular Platform (E-GMP), что и EV6, оба автомобиля могут использовать некоторые компоненты трансмиссии.

EV9 проходит завершающие испытания в научно-исследовательском центре Kia Namyang в Южной Корее. Тесты включают в себя испытания системы полного привода и проверки способности автомобиля проходить брод. Это говорит о том, что автопроизводитель хочет, чтобы электромобиль обладал определенной прочностью, а был не просто трехрядным минивэном.

Kia будет позиционировать EV9 в качестве новой флагманской модели бренда. Дебют пройдет в первом квартале 2023 года. Компания уже подтверждает начало продаж во второй половине того же года. Сообщается, что цены начинаются примерно с 50 000 долларов.