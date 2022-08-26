Щоправда, його кузов вкритий захисною "камуфляжною" плівкою

Корейці показали Kia EV9 на випробуваннях у камуфляжній плівці. Серійна версія має дебютувати у першому кварталі 2023 року.

До речі найновіші електромобілі Kia EV6 вже розбили та продали на аукціоні

Серійний EV9 дуже схожий на концепт (на фото), але з дещо м’якшими краями.

EV9 має вертикальні фари на кожному краю передка. Це узгоджується з сучасним дизайном бренду.

Хоча цього не видно на офіційних фотографіях, шпигунські знімки показують, що задня частина має вертикальні задні ліхтарі, що повторюють лампи спереду.

Про інтер’єр серійного EV9 відомо набагато менше. Відомо, що концепт має мінімалістичний салон. Водій має кермо прямокутної форми з однією спицею. Цифрова панель приладів і екран інформаційно-розважальної системи мають спільну рамку, яка “плаває” над панеллю приладів.

Деталі силової установки для EV9 ще не доступні. Технічні характеристики концепту включають орієнтовний запас ходу в 483 кілометри та прогнозоване прискорення до 96 кілометрів на годину за 5 ”з чимось” секунд. Оскільки він їздить на тій же платформі Electric Global Modular Platform (E-GMP), що й EV6, обидва автомобілі можуть використовувати деякі компоненти трансмісії.

EV9 проходить завершальні випробування в науково-дослідному центрі Kia Namyang у Південній Кореї. Тести включають випробування системи повного приводу та перевірки здатності автомобіля проходити брід. Це говорить про те, що автовиробник хоче, щоб електромобіль мав певну міцність, а був не просто трирядним мінівеном.

Kia позиціонуватиме EV9 як нову флагманську модель бренду. Дебют відбудеться в першому кварталі 2023 року. Компанія вже підтверджує початок продажів у другій половині того ж року. Повідомляється, що ціни починаються приблизно з 50 000 доларів.