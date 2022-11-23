Компания Caterpillar продемонстрировала электрический карьерный самосвал 793 Electric.

Компания Caterpillar продемонстрировала прототип 793 Electric на своем полигоне Tucson Proving Grounds в Грин-Велли, Аризона. Этот полигон позволяет потенциальным клиентам Caterpillar опробовать грузовики на семикилометровой дистанции по сценариям, подобным реальным операциям. Во время демонстрации платформа 793 Electric была загружена материалом из карьера, который нужно было транспортировать в соседний состав, как и любой другой тяжелый грузовик во время обычных операций.

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Полностью загруженный грузовик достиг максимальной скорости 60 км/ч. Машине также пришлось проехать один километр на 10% вверх со скоростью 12 км/ч, затем опуститься вниз, регенерируя энергию.

После завершения всего пробега грузовик поддерживал достаточный заряд батареи, чтобы обеспечить дополнительные циклы, хотя было непонятно когда ему понадобится подзарядка.

Caterpillar быстро расширяет свою деятельность, чтобы охватить устойчивое производство энергии, используя водород и солнечную энергию в качестве основных источников. Они дополнят будущую линейку полностью электрических грузовиков, сеялок, больших колесных погрузчиков и бульдозеров.

Компания Caterpillar модернизировала свою имитацию шахты на полигоне Tucson Proving Grounds, чтобы показать, как будущие горнодобывающие сооружения могут стать более чистыми и экологически чистыми.