Компанія Caterpillar продемонструвала електричний кар’єрний самоскид 793 Electric.

Компанія Caterpillar продемонструвала прототип 793 Electric на своєму полігоні Tucson Proving Grounds у Грін-Веллі, штат Арізона. Цей полігон дозволяє потенційним клієнтам Caterpillar випробувати вантажівки на семикілометровій дистанції за сценаріями, подібними до реальних операцій. Під час демонстрації платформа 793 Electric була завантажена матеріалом з кар’єру, який потрібно було транспортувати до сусіднього складу, як і будь-яка інша важка вантажівка під час звичайних операцій.

Також цікаво як виглядає електрична вантажівка за $4000

Повністю завантажена вантажівка досягла максимальної швидкості 60 км/год. Машині також довелося проїхати один кілометр на 10% угору зі швидкістю 12 км/год, а потім опуститися вниз, регенеруючи енергію.

Після завершення всього пробігу вантажівка підтримувала достатній заряд батареї, щоб забезпечити додаткові цикли, хоча було незрозуміло коли їй знадобиться підзарядка.

Caterpillar швидко розширює свою діяльність, щоб охопити стале виробництво енергії, використовуючи водень і сонячну енергію як основні джерела. Вони доповнять майбутню лінійку повністю електричних вантажівок, сівалок, великих колісних навантажувачів і бульдозерів.

Компанія Caterpillar модернізувала свою імітацію шахти на полігоні Tucson Proving Grounds, щоб показати, як майбутні гірничодобувні споруди можуть стати чистішими та екологічно чистими.