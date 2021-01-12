Коллекция включает крутые и редкие спортивные автомобили концерна GM.

Частный автомобильный музей "Город маслкар" (Muscle car city) в городе Пунта Горда, штат Флорида, 17 января навсегда закроет свои двери для посетителей, а коллекция машин будет распродана на аукционе Mecum 21 января.

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Владелец уникальной коллекции, Год Треворги, приобрел свой первый маслкар в 14-летнем возрасте. Свой бизнес он построил на перепродаже классических американских машин и постепенно собрал огромную коллекцию машин, которые разместил в помещении бывшего супермаркета.

Сейчас более 200 машин, десятки мотоциклов, детских машинок, торговых автоматов и памятных вещей "золотой эпохи автомобилестроения" собраны на территории 1800 квадратных метров. Основой коллекции Рика Тверогри стали автомобили концерна General Motors, среди которых около 80 Chevrolet Corvette разных поколений, включая 20 моделей 1967 выпуска и новый C8 с пробегом меньше 500 километров. Кроме того, с молотка пустят несколько классических Chevelle, различные итерации Camaro, а также модифицированные El Camino, 442s и GTO.

Все представленные маслкары можно будет приобрести отдельно. Стоимость автомобилей или всей коллекции не называется, однако, учитывая идеальное состояние каждого экземпляра, рассчитывать на бюджетные покупки вряд ли можно.