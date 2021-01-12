Колекція включає найкрутіші та найрідкісніші спортивні авто концерну GM.

Приватний автомобільний музей “Місто маслкарів” (Muscle car city) у місті Пунта Горда, що в штаті Флорида, 17 січня назавжди зачинить свої двері для відвідувачів, а зібрання машин буде розпродане на аукціоні Mecum 21 січня.

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Власник унікальної колекції, Рік Треворгі, придбав свій перший маслкар в 14-річному віці. Свій бізнес він побудував на перепродажу класичних американських машин і поступово зібрав величезну колекцію машин, які розмістив у приміщенні колишнього супермаркету.

Наразі більше 200 машин, десятки мотоциклів, дитячих машинок, торгових автоматів та пам’ятних речей “золотої епохи автомобілебудування” зібрані на території 1800 квадратних метрів. Основою колекції Ріка Тверогрі стали автомобілі концерну General Motors, серед яких є близько 80 Chevrolet Corvette різних поколінь, включаючи 20 моделей 1967 року випуску і новий C8 з пробігом менше 500 кілометрів. Крім того, молотка пустять кілька класичних Chevelle, різні ітерації Camaro, а також модифіковані El Camino, 442s і GTO.



Усі представлені маслкари можна буде придбати окремо. Вартість автомобілів чи усієї колекції не називається, проте, враховуючи ідеальний стан кожного примірника, розраховувати на бюджетні покупки навряд чи можна.