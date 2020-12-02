Инвестиционный холдинг Evergrande Group из Китая представил шесть электрокаров под брендом Hengchi. Автомобили обозначены просто, от 1 до 6 и первый из них уже продемонстрирован местным СМИ.

Линейка новоявленного бренда Hengchi включает шесть моделей самых популярных кузовных форматов от минивэна до кроссовера, а первой моделью на конвейере будет Hengchi 1. Производство должно начаться в следующем году.

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China Evergrande Group является крупнейшим в мире застройщиком, однако в марте 2019 года она заявила, что в течение трех лет станет "самой и самой сильной в мире компанией по производству электромобилей". Люксовый седан D-класса Hengchi 1 станет первой моделью производителя.

Дизайн Hengchi 1 разработан Андерсом Уормингом, ранее работавший над обликом Mini, BMW и Borgward.

Фото: линейка моделей Hengchi и главный дизайнер бренда Андерс Уорминг/ Carscoops

Hengchi 1 оснащен массивными колесами, скрытыми дверными ручки и использует камеры заднего вида, вместо традиционных боковых зеркал.

Hengchi также анонсировала пять других моделей с простыми числовыми обозначениями. Hengchi 2 представляет собой роскошный седан В-класса, Hengchi 3 – большой люксовый кроссовер, Hengchi 4 – семиместный минивэн, а модели 5 и 6 – компактные кроссоверы.

Холдинг Evergrande объявил, что готовится к продаже акций, чтобы профинансировать подготовку к производству будущих электромобилей. Компания планирует разместить на Шанхайской фондовой бирже STAR Market 1 миллиард 556 миллионов акций, стоимость которых может составлять более 4,7 миллиарда долларов.