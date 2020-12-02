Інвестиційний холдинг Evergrande Group з Китаю презентував шість електрокарів під брендом Hengchi. Автомобілі позначені просто, від 1 до 6 і перший з них вже продемонстрований місцевим ЗМІ.

Лінійка новоявленого бренду Hengchi включає шість моделей найпопулярніших кузовних форматів від мінівена до кросовера, а першою моделлю на конвеєрі буде Hengchi 1. Виробництво повинно розпочатись вже наступного року.

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China Evergrande Group є найбільшим у світі забудовником, однак у березні 2019 року вона заявила, що протягом трьох років стане “найбільшою та самою сильною у світі компанією з виробництва електромобілів”. Люксовий седан D-класу Hengchi 1 стане першою моделлю виробника.

Дизайн Hengchi 1 розроблений Андерсом Уормінгом, котрий раніше працював над виглядом Mini, BMW та Borgward.

Фото: лінійка моделей Hengchi та головний дизайнер бренду Андерс Уормінг / Carscoops

Hengchi 1 оснащений масивними колесами, має приховані дверні ручки і використовує камери заднього виду, замість традиційних бокових зеркал.

Hengchi також анонсувала п’ять інших моделей з простими числовими позначеннями. Hengchi 2 представляє собою розкішний седан В-класу, Hengchi 3 – великий люксовий кросовер, Hengchi 4 – семимісний мінівен, а моделі 5 і 6 – компактніші кросовери.

Холдинг Evergrande оголосив, що готується до продажу акцій, щоб профінансувати підготовку до виробництва майбутніх електромобілів. Компанія планує розмістити на Шанхайській фондовій біржі STAR Market 1,556 млрд акцій, вартість яких може становити більше 4,7 млрд доларів.