1048 кінських сил і 2,3 секунди на прискорення до 100 км/год.

Cтартап Naran Automotive розкрив більше деталей про свій перший автомобіль, анонсований ще влітку. Купе з посадковою формулою 2+2 являє собою дорожній спорткар класу GT3. Назва The Naran – робоча.

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Компанія Naran Automotive із Зімбабве заснована бізнесменом індійського походження Аміром Нараном, котрий має успішний досвід керівництва оператором приватних авіаперевезень Vimana Private Jets. У команді стартапа є колишній інженер Jaguar Land Rover Стів Пегг та автомобільний дизайнер Джовін Вонг, відомий роботою над Apollo IE та De Tomaso P72, а також Кейт Монтгомері – колишній дизайнер Aston Martin, який розробив інтер’єр Lagonda.

Автомобіль, як і сама компанія, називається Naran, хоча це лиш тимчасова назва для полегшення запам’ятовування. Не плутати з Duran Duran! Фірма обіцяє збудувати 49 примірників цього автомобіля і кожному дати власну назву, за бажанням власника.

Гіперкар оснащений 5-літровим V8 з подвійним турбонаддувом потужністю 1048 к.с. і 1036 Нм крутного моменту. Цей двигун був створений у Німеччині спеціально для Naran компанією Racing Dynamics. За паспортом гіперкар може розігнатися з нуля до 100 км/год за 2,3 секунди, до 160 км/год – за 4,56 секунди, а максимальна швидкість перевищує 370 км/год.

Фото: Naran Naran / Naran Automotive

Форма кузова, а також його аеродинамічні елементи забезпечують йому притискну силу у 1377 кіло, що більше, ніж у гоночного автомобіля класу GT3. Naran буде використовувати систему повного приводу, але водій зможе перевести весь крутний момент на задню вісь. Інші механічні особливості включають гоночну підвіску на подвійних поперечних важелях з регульованими передніми і задніми стабілізаторами поперечної стійкості, чотириступінчасту регульовану систему демпфірування Ohlins, гідравлічну рульову рейку гоночного рівня, карбон-керамічні гальма і сферичні підшипники для точності рульового управління.

Публічний дебют гіперкара Naran Automotive The Naran відбудеться на початку наступного року.