1048 лошадиных сил и 2,3 секунды на ускорение до 100 км/ч.

Стартап Naran Automotive раскрыл больше деталей о своем первом автомобиле, анонсированном еще летом. Купе с посадочной формулой 2+2 представляет собой дорожный спорткар класса GT3. Название The Naran – рабочее.

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Компания Naran Automotive из Зимбабве основана бизнесменом индийского происхождения Амиром Нараном, который имеет успешный опыт руководства оператором частных авиаперевозок Vimana Private Jets. В команде стартапа есть бывший инженер Jaguar Land Rover Стив Пегг и автомобильный дизайнер Джовин Вонг, известный работой над Apollo IE и De Tomaso P72, а также Кейт Монтгомери – бывший дизайнер Aston Martin, который разработал интерьер Lagonda.

Автомобиль, как и сама компания, называется Naran, хотя это лишь временное название для облегчения запоминания. Не путать с Duran Duran! Фирма обещает построить 49 экземпляров этого автомобиля и каждому дать собственное название, по желанию владельца.

Гиперкар оснащен 5-литровым V8 с двойным турбонаддувом мощностью 1048 л. с. и 1036 Нм крутящего момента. Этот двигатель был создан в Германии специально для Naran компанией Racing Dynamics. По паспорту гиперкар может разогнаться с нуля до 100 км/ч за 2,3 секунды, до 160 км/ч – за 4,56 секунды, а максимальная скорость превышает 370 км/час.

Фото: Naran Naran / Naran Automotive

Форма кузова, а также его аэродинамические элементы обеспечивают ему прижимную силу в 1377 кило, что больше, чем у гоночного автомобиля класса GT3. Naran будет использовать систему полного привода, но водитель сможет перевести весь крутящий момент на заднюю ось. Другие механические особенности включают гоночную подвеску на двойных поперечных рычагах с регулируемыми передними и задними стабилизаторами поперечной устойчивости, четырехступенчатую регулируемую систему демпфирования Ohlins, гидравлическую рулевую рейку гоночного уровня, карбон-керамические тормоза и сферические подшипники для точности рулевого управления.

Публичный дебют гиперкара Naran Automotive The Naran состоится в начале следующего года.