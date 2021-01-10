Кажется, для многих автомобилистов это одна из ключевых характеристик машины – иначе почему в объявлениях по продаже одной строкой с другими наворотами непременно пишут: ксенон, биксенон? А как оно на самом деле?

Вероятно, не стоит напоминать, что ксеноном у нас называют фары головного света с газоразрядными лампами. Электрическая дуга, которая в таких лампах служит источником света, горит в среде инертного газа – ксенона, откуда и пошло народное название.

Газоразрядные лампы – ксенон – все еще остаются наиболее яркими среди общедоступных источников света на автомобиле

Такие лампы обычно дают больший световой поток, чем галогеновые лампы накаливания. Поэтому их применяют на автомобилях относительно высокого класса или в высших комплектациях демократичных моделей. Правда, цена “ксенона” в разы выше цены “галогенок”.

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Из-за особенностей своего принципа работы ксеноновая лампа не может иметь два независимых источника света (две дуги) в одной колбе, как это сделано в галогенке типа Н4 для обеспечения ближнего и дальнего света. Поэтому обычный ксенон может обеспечивать ближний и дальний свет лишь в отдельных фарах – то есть при наличии четырех фар.

Тем не менее, вариант сделать в одной фаре и ближний, и дальний свет все равно есть – и это он называется в народе биксенон (от латинского bis - дважды). В такой фаре установлена также одна лампа, но есть устройство, которое изменяет форму светового потока, который она излучает. За счет чего и формируется в одной фаре два вида освещения – ближний и дальний свет.

Так называемый биксенон устанавливают в автомобили, имеющие одну пару фар и для ближнего, и для дальнего света

Достигается изменение луча света двумя способами. Во-первых, это может быть расположенная перед лампой шторка, которая с помощью электропривода смещается, перекрывая часть светового потока. Во-вторых, это может быть механизм, который (также с помощью электропривода) смещает саму лампу. Она либо наклоняется, либо отодвигается вдоль оси, попадая в фокус того или иного рефлектора, или линзы.

Работу одной лампы в режиме и ближнего, и дальнего света обеспечивает либо подвижная шторка (слева), либо система смещения лампы

Нужно также уточнить, что именно ксеноновый модуль с линзовым (а не рефлекторным) светораспределением позволяет обеспечить приемлемый световой поток ксенона, установленного в обычные “галогеновые” фары.

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Нельзя не отметить, что и ксенон, и биксенон в нашей стране часто устанавливают в автомобили старых моделей или в бюджетные авто кустарным способом. То есть в идеальном случае, с соблюдением всех норм и правил, оборудовать машину газоразрядным светом можно только путем замены фар, сконструированных под галогеновые лампы накаливания, на фары, сделанные специально для ксенона. Понятно, что далеко не для каждой модели авто существует два таких варианта фар – поэтому владельцы и прибегают к “колхозным” методам. Которые мы никак не можем советовать нашим читателям.

Линзованная оптика в сочетании с биксеноном технически позволяет обеспечить безопасным газоразрядным светом автомобили с "галогеновыми" фарами.

Рекомендация Авто24

Есть определенная категория водителей, которым бесполезно доказывать, что стандартные "галогеновые" фары с впихнутыми в них газоразрядными лампами опасны, поскольку слепят встречных водителей. Удивительно другое: они не могут признать, что и им самим кустарная переработка отнюдь не улучшила видимость дороги – и не важно, о ксеноне или биксеноне идет речь. Поэтому следует несколько раз подумать, стоит ли тратить деньги на такое переоборудование (кстати, незаконное согласно п. 31.4.3 ПДД Украины). Единственным приемлемым вариантом прокачать фары может быть так называемая линзованная оптика типа PES с газоразрядными лампами, но и она требует квалифицированного подхода.

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