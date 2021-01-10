Здається, для багатьох автомобілістів це одна з ключових характеристик машини – інакше чому в оголошеннях з продажу одним рядком із іншими наворотами неодмінно пишуть: ксенон, біксенон? А що воно насправді?

Певно, не варто нагадувати, що ксеноном у нас називають фари головного світла із газорозрядними лампами. Електрична дуга, яка в таких лампах служить джерелом світла, горить в середовищі інертного газу – ксенону, звідки і пішла народна назва.

Газорозрядні лампи – ксенон – все ще залишаються найбільш яскравими серед загальнодоступних джерел світла на автомобілі

Такі лампи зазвичай дають більший світловий потік, ніж галогенові лампи розжарювання. Тому їх застосовують на автомобілях відносно високого класу або у вищих комплектаціях демократичних моделей. Щоправда, ціна “ксенону” в рази вища за ціну “галогенок”.

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Через особливості свого принципу роботи ксенонова лампа не може мати два незалежних джерела світла (дві дуги) в одній колбі, як це зроблено у галогенці Н4 для забезпечення ближнього і дальнього світла. Тому звичайний ксенон може забезпечувати ближнє і дальнє світло лише в окремих фарах – тобто за наявності чотирьох фар.

Проте, варіант зробити в одній фарі і ближнє, і дальнє світло все одно є – і це він називається у народі біксенон (від латинської bis – двічі). В такій фарі встановлена також одна лампа, але є пристрій, який змінює форму світлового потоку, який вона випромінює. За рахунок чого і формується в одній фарі два види освітлення – ближнє і дальнє світло.

Так званий біксенон встановлюють в автомобілі, що мають одну пару фар і для ближнього, і для дальнього світла

Досягається зміна променю світла у два способи. По-перше, це може бути розташована перед лампою шторка, яка за допомогою електроприводу зміщується, перекриваючи частину світлового потоку. По-друге, це може бути механізм, який (також за допомогою електроприводу) зміщує саму лампу. Вона або нахиляється, або відсувається вздовж осі, потрапляючи в фокус того чи іншого рефлектора або лінзи.

Роботу однієї лампи в режимі і ближнього, і дальнього світла забезпечує або рухома шторка (ліворуч), або система зміщення лампи

Треба також уточнити, що саме ксеноновий модуль із лінзовим (а не рефлекторним) світлорозподілом дозволяє забезпечити прийнятний світловий потік ксенону, встановленого у звичайні “галогенові” фари.

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Варто зазначити, що і ксенон, і біксенон в нашій країні часто встановлюють на автомобілі старих моделей або в бюджетні авто в кустарний спосіб. Тобто в ідеальному випадку, з дотриманням усіх норм і правил, обладнати машину газорозрядним світлом можна лише шляхом заміни фар, сконструйованих під галогенові лампи розжарювання, на фари, зроблені спеціально для ксенону. Зрозуміло, що далеко не для кожної моделі авто існує два таких варіанти фар – тому власники і вдаються до “колгоспних” методів. Але їх використовувати не варто.

Лінзована оптика у поєднанні з біксеноном технічно дозволяє забезпечити безпечним газорозрядним світлом автомобілі з ”галогеновими” фарами.

Рекомендація Авто24

Є певна категорія водіїв, яким марно доводити що, стандартні “галогенові” фари із втелющеними у них газорозрядними лампами небезпечні, оскільки сліплять зустрічних водіїв. Дивно інше: вони не можуть визнати, що ця кустарна переробка аж ніяк не поліпшила видимість дороги – і не важливо, про ксенон чи біксенон йдеться. Тому слід кілька разів подумати, чи варто витрачати гроші на таке переобладнання (до речі, незаконне за п.31.4.3 ПДР України). Єдиним прийнятним варіантом “прокачати” фари може бути так звана лінзована оптика типу PES з газорозрядними лампами, але й вона потребує кваліфікованого підходу.

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