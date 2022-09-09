Спорткар мощностью 500 л. с. и весом чуть больше тонны разгоняется до первой сотни 3,4 секунды и может разогнаться до 280 километров в час.

Австрийская компания KTM известна прежде всего как производитель мототехники. Но с 2008 года она также выпускает простые и легкие спорткары KTM X-Bow. Однако вчера в модельной гамме австрийцев появилось купе KTM X-Bow GT-XR – купе для тех, кто знает толк в драйве и стремится получать максимум чистого удовольствия от вождения без лишней электроники.

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На самом деле этот автомобиль должен был увидеть мир еще в начале 2020 года, но только сейчас KTM адаптировала его для дорог общего пользования. Спорткар X-Bow GT-XR имеет все световые приборы, место под номерные знаки, а главное – гражданскую выпускную систему с глушителем и нейтрализатором (чего нет у трековых моделей).

Фактически купе GT2 / GTX / GT-XR – вторая модель для компании KTM, потому что унификация с X-Bow минимальна. Купе имеет заметно увеличенную колесную базу (2850 мм вместо 2430 м) и оригинальный углепластиковый монокок.

Из этого же материала изготовлены внешние панели: дизайн разработан немецкой компанией Kiska. Привычных дверей нет, в салон ведет единый подъемный «колпак» с электроприводом, а боковые окошки открываются отдельно.

KTM X-Bow GT-XR имеет кондиционер и электроусилитель руля, но на этом перечень элементов комфорта заканчивается. Даже сиденья хоть и сравнительно "мягкие", но не имеют регулировок: настроить можно лишь положение педального узла. Сохранен гоночный штурвал со встроенным дисплеем приборов, а вместо боковых зеркал заднего вида установлены камеры и отдельные экраны в салоне. Между сиденьями и моторным отсеком расположен багажный отсек объемом 160 литров.

Характеристики KTM X-Bow GT-XR:

Пятицилиндровый турбомотор Audi 2.5 TFSI.

Мощность 500 л. с (581 Нм) или 600 сил и 720 Нм (в заряженной версии)

КПП: семиступенчатый преселективный «робот» DQ500

Привод задний с самоблокирующимся дифференциалом

Подвеска – с регулируемыми амортизаторами Sachs (за доплату – гидравлика, которая поднимает передок для проезда неровностей).

Разгон до сотни – 3,4 с

Максимальная скорость – 280 км / ч

Сухая масса машины – 1130 кг, а с техническими жидкостями, но без топлива – 1250 кг. Это важное уточнение, потому что емкость бензобака – аж 96 литров, и этого запаса может хватить на 1000 км пробега в «дальнобойном» режиме движения. Стартовая цена – 285 тысяч евро. Ежегодно компания планирует выпускать до 100 экземпляров новой модели.