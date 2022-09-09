Спорткар потужністю 500 к.с. і вагою трохи більше тони розганяється до першої сотні 3,4 секунди та може розігнатись до 280 кілометрів на годину.

Австрійська компанія KTM відома передусім як виробник мототехніки. Але з 2008 року вона також випускає прості та легкі спорткари KTM X-Bow. Проте учора у модельній гамі австрійців з’явилося купе KTM X-Bow GT-XR – купе для тих, хто знається на драйві та прагне отримувати максимум чистого задоволення від водіння без зайвої електроніки.

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Насправді цей автомобіль мав побачити світ ще на початку 2020 року, але тільки зараз KTM адаптувала його для доріг загального користування. Спорткар X-Bow GT-XR має всі світлові прилади, місце під номерні знаки, а головне — цивільну випускну систему з глушником і нейтралізатором (чого нема у трекових моделей).

Фактично купе GT2/GTX/GT-XR – друга модель для компанії KTM, тому що уніфікація з X-Bow мінімальна. Купе має помітно збільшену колісну базу (2850 мм замість 2430 мм) та оригінальний вуглепластиковий монокок.

З цього ж матеріалу виготовлені зовнішні панелі: дизайн розроблений німецькою компанією Kiska. Звичних дверей немає, в салон веде єдиний підйомний «ковпак» з електроприводом, а бічні віконця відчиняються окремо.

KTM X-Bow GT-XR має кондиціонер та електропідсилювач керма, але на цьому перелік елементів комфорту закінчується. Навіть сидіння хоч і порівняно «м’які», але не мають регулювань: налаштувати можна лише положення педального вузла. Збережено гоночний штурвал із вбудованим дисплеєм приладів, а замість бічних дзеркал заднього виду встановлені камери та окремі екрани в салоні. Між сидіннями та моторним відсіком розташований багажний відсік об’ємом 160 літрів.

Характеристики KTM X-Bow GT-XR:

П’ятициліндровий турбомотор Audi 2.5 TFSI.

Потужність 500 к.с (581 Нм) чи 600 сил та 720 Нм (у зарядженої версії)

КПП: семиступінчастий преселективний «робот» DQ500

Привід задній з диференціалом, що самоблокується

Підвіска — з регульованими амортизаторами Sachs (за доплату — гідравліка, яка піднімає передок для проїзду нерівностей).

Розгін до сотні — 3,4 с

Максимальна швидкість — 280 км/год

Суха маса машини – 1130 кг, а з технічними рідинами, але без палива – 1250 кг. Це важливе уточнення, тому що ємність бензобака — аж 96 літрів, і цього запасу може вистачити на 1000 км пробігу в «дальнобійному» режимі руху. Стартова ціна — 285 тисяч євро. Щороку компанія планує випускати до 100 екземплярів нової моделі.