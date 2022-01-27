В конце 2021 года начался конкурсный отбор подрядчика, который построит первый участок объездной дороги.
Отбор производителя работ проходит в три этапа. На первый этап – выражение заинтересованности – подали 5 компаний, 3 из которых прошли на следующий этап: представление квалификационных предложений. Он продлится до 1 февраля.
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На третьем этапе участники пройдут оценку коммерческих предложений. После этого с победителем будет подписан договор и начато строительство.
Все три компании являются лидерами дорожного рынка и имеют опыт реализации сложных и масштабных инфраструктурных проектов:
- ООО “Автомагистраль – Юг”
- Bechtel Overseas Corporation
- ONUR TAAHHUT TASIMACILIK INSAAT TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI
Какую дорогу строим?
Первые участки Киевской объездной дороги – отрезок от трассы М-07 Киев – Ковель – Ягодин до М-06 Киев – Чоп. Это будет дорога категории Iа, протяженностью 18,050 км, с 9 искусственными сооружениями (мостами, путепроводами и эстакадами).
Новая объездная дорога объединит все международные трассы, которые сейчас транзитом проходят через город. Она будет состоять из 7 участков и большим мостовым переходом к югу от Киева.
Ее строительство позволит решить транспортные проблемы столицы и улучшить международное автомобильное сообщение.
Справка о компаниях-участниках:
- “Автомагистраль-Юг” – украинская компания является одним из лидеров дорожного и инфраструктурного строительства в стране. Компания успешно реализовывает масштабные проекты – строит новые скоростные магистрали, транспортные развязки, мосты, гидротехнические сооружения и аэродромные комплексы.
- Bechtel Overseas Corporation – мировой лидер по вопросам инжиниринга, закупок и строительства. Компания была основана в 1898 году и является крупнейшей строительной компанией в США с проектами в 160 странах на семи континентах. Bechtel является компанией, которая за свою 123-летнюю историю построила более 24 000 км автомобильных дорог.
- ONUR TAAHHUT TASIMACILIK INSAAT TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI – турецкая компания была основана в 1891 году. В Украине компания работает с 2004 года, за это время в стране было построено 3 500 км автомобильных дорог.