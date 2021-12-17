Участок Большой Окружной дороги от проспекта Маршала Рокоссовского до улицы Богатырской должен быть официально открыт 17 декабря 2021 года.

Фактически дорога, путепровод над железной дорогой и мост с развязкой над Богатырской уже готовы для запуска движения транспорта. Однако осталось еще немало недоработок: откосы, освещение, электросети и некоторые другие моменты еще нуждаются в доработке.

Читайте также: До конца года обещают открыть новый участок Большой Окружной дороги вокруг Киева

Очевидно, что движение по новому участку окружной дороги уже можно открывать, а завершать приведение в нормальное состояние вспомогательных систем можно при открытом проезде.