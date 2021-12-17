Ділянка Великої Окружної дороги від проспекту Маршала Рокоссовського до вулиці Богатирської має бути офіційно відкритою 17 грудня 2021 року.

Фактично дорога, шляхопровід над залізницею та міст з розв’язкою над вулицею Богатирською вже готові для запуску руху транспорту. Проте залишилось ще чимало недоробок: відкоси, освітлення, електромережі, деякі інші моменти ще потребують доробки.

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Очевидно, що рух новою ділянкою окружної дороги вже можна відкривати, а завершувати приведення у нормальний стан допоміжних систем можна при відкритому проїзді.