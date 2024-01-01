Кто из автопроизводителей зарабатывает больше всего на каждом проданном автомобиле

Почти 3 триллиона долларов, которые “вращаются” на рынке новых авто ежегодно, привлекают больше новых компаний, чем выходит из игры. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA) на которые ссылается auto.ria.com, в 2024 году в целом мире было продано 74,6 миллиона новых легковых автомобилей более 100 различных брендов.

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Больше всего - почти 26 миллионов единиц - поглотил рынок Китая, еще 16 миллионов новых авто нашли владельцев в Соединенных Штатах, 4,27 млн - в Индии, 4,25 млн - в Японии, тем временем как объединенная Европа совместными усилиями автомобилистов в 25 странах приобрела всего 10,6 миллиона легковушек.

Самой популярной среди покупателей маркой в мире в прошлом году стала Toyota: дилеры продали 9,09 млн новых автомобилей. Легковушки марки Volkswagen нашли 4,93 миллиона сторонников, BYD – 3,8 млн, Honda - 3,74 млн и даже, Nissan, несмотря на очевидные проблемы компании, продала более чем 3 миллиона новых машин.

Однако успех бизнеса - слишком тонкая материя, чтобы измерять его колоннами автовозов. Ведь больше всего денег по итогам 2024 года заработала Ferrari, которая продала всего 13 752 авто. Итальянцы возглавили мировой рейтинг прибыльности, получив 1,88 миллиарда евро и опередив марку Porsche, которая потеряла немало средств из-за слабого спроса на ее электрические модели. Большим сюрпризом стала Suzuki: в прошлом году японский производитель компактных легковушек был третьим по прибыльности в мире, несмотря на отсутствие дилеров в Китае или в США.

Словом, количество авто еще не гарантирует прибыльности: важно и то, сколько средств приносит производителю каждый изготовленный автомобиль. Лидером в этой номинации с огромным отрывом является именно Ferrari: по данным аналитиков, каждая сделка, заключенная компанией с покупателем в 2024 году, приносила итальянцам в среднем 136 700 евро прибыли.

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Сколько же новых легковушек надо продать другим брендам, чтобы получить такую же сумму, которую зарабатывает Ferrari с продажи одного автомобиля

Ferrari: 1 авто (€136 700); Porsche: 7,5 авто (€18 140); Mercedes-Benz: 24 авто (€5 690); BMW: 29 авто (€4 690); Tesla: 36 авто (€3 800); Subaru: 45 авто (€3 030); Toyota: 50 авто (€2 710); Volvo: 54 авто (€2 550); Hyundai / Kia: 56 авто (€2 430); Honda: 59 авто (€2 320); Volkswagen: 65 авто (€2 110); Land Rover: 76 авто (€1 790); BYD: 88 авто (€1 560); Renault: 120 авто (€1 140); Suzuki: 121 авто (€1 130).

По данным аналитиков JATO, бренд Leapmotor, совладельцем которого является группа Stellantis, до сих пор теряет на каждом проданном электромобиле 1 420 евро. Однако это немного на фоне операционных потерь Xpeng (минус 4 610 евро), Nio (минус €14 310), Rivian (минус 87 360 евро) или Lucid (минус 283 470 евро на каждом новом авто).